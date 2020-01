75 jaar geleden: boete voor eten van honden en katten

Precies 75 jaar geleden was de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog. Die winter staat bekend als de hongerwinter. Sommige mensen waren toen zo wanhopig dat ze honden en katten aten.

Zoiets was natuurlijk wel verboden. Ook het verkopen, vervoeren en weggeven van de dieren mocht niet. De boete was 1000 gulden en dat was een heel hoog bedrag voor mensen in 1945.