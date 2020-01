Deze films maken kans op een Oscar

How to Train Your Dragon 3, Klaus, I Lost my Body, Missing Link en Toy Story 4 maken kans op de Oscar voor beste animatiefilm. De Oscars zijn de bekendste filmprijzen van de wereld.

De populaire film Frozen 2 is niet genomineerd voor beste animatiefilm. De film maakt met het lied Into the Unknown wel kans op de prijs voor het beste nummer.

Joker

De film Joker heeft de meeste nominaties en maakt kans op 11 prijzen. Joker gaat over de aartsvijand van superheld Batman en is volgens de kijkwijzer niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar.

De Oscars worden op 9 februari uitgereikt.