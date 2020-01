Kinderen hebben soms 64 verschillende hulpverleners

Tienduizenden kinderen in Nederland kunnen niet thuis wonen, omdat hun ouders niet goed voor hen kunnen zorgen. Zij komen bijvoorbeeld in een woongroep terecht, waar ze te maken krijgen met hulpverleners. Maar dat zijn er heel veel verschillende. Gemiddeld wel 64 hulpverleners per kind.

De Stichting Vergeten Kind maakt zich daar zorgen om. Volgens hen krijgen kinderen daardoor weer nieuwe problemen. Met een campagne vragen ze daar aandacht voor.