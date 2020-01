Familie van Jeangu Macrooy over het Songfestival: 'Supertrots!'

De zanger is nog niet zo heel bekend. Daarom hier een paar feitjes:

Nog 4 maanden en dan is het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Nederland doet mee met Jeangu Macrooy . De zanger is geboren in Suriname. Onze correspondent Nina Jurna zocht zijn familie daar op. Je ziet het in de video hierboven.

- Jeangu Macrooy is 26 jaar

- Hij is geboren in Paramaribo in Suriname en daar maakte hij al muziek

- In 2014 verhuisde hij naar Nederland en trad hier op in theaters, op grote festivals en was hij te zien op tv

- Zijn meest bekende nummer is High On You