Komt er één oplader voor alle telefoons en tablets?

Politici van de Europese Unie willen dat fabrieken één dezelfde oplader maken voor alle telefoons en tablets. Volgens hen ligt er nu in bijna elk huis wel een oude oplader die niet meer wordt gebruikt.

Makkelijk

Volgens politici is één oplader voor alle telefoons niet alleen makkelijk, maar zorgt het ook voor minder afval. Het is niet voor het eerst dat politici dit proberen aan te pakken. In 2014 gebeurde dat ook al, maar toen hebben fabrieken er niet naar geluisterd. Zij hopen dat dat nu wel gebeurt.

