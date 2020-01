Regering is om: er komt verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Sinds oud en nieuw gaat het er al over: moet vuurwerk verboden worden of niet? Vandaag is er een beslissing genomen: vanaf dit jaar zijn zware vuurpijlen en knalvuurwerk verboden.

Regering

De baas van de politie wilde al langer dat er een verbod zou komen. Maar tot nu toe waren politieke partijen VVD en CDA er tegen. Vandaag hebben ze erover gepraat en besloten dat het vuurwerk tóch te gevaarlijk is.