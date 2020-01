Oscar (10) miste zijn favoriete snoep en begon een winkel

Wat zou jij het meeste missen als je verhuist naar het buitenland? Voor Oscar van 10 uit Groot-Brittannië is het duidelijk. In Nederland kwam hij erachter dat hij niet zonder Engelse snoepjes kan.

De jongen heeft Oscars Little Sweet Shop helemaal zelf bedacht. Bij sommige klusjes krijgt hij nog wel wat hulp van zijn ouders, maar die vinden dat hartstikke leuk. Zijn vader wil zelfs voor hem gaan werken als de winkel een groot succes wordt.

De klanten van Oscar zijn vooral andere mensen die uit Groot-Brittannië komen en nu naar Nederland zijn verhuisd. Met zijn winkel heeft hij al zo'n 600 euro winst gemaakt.

Eigen bedrijf

Oscar is niet de enige met een eigen bedrijf. Nog nooit hadden zoveel kinderen in Nederland hun eigen onderneming. Vorige week maakten we daar deze video over: