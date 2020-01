Laslo drinkt geen water uit de kraan, want dat is ongezond

Water gaat naar de huizen toe via waterleidingen. Deze leidingen zijn soms erg oud en van lood gemaakt. Kleine deeltjes komen daardoor in het water terecht.

Sommige Amsterdammers hebben al jaren last van lood in het drinkwater. Omdat deze stof giftig en ongezond is, kunnen veel mensen geen kraanwater drinken.

Ongeveer 100.000 huizen in Nederland hebben lood in het water. Het probleem is ook dat je het niet proeft of ziet. Wel kan je het water laten testen op de stof.

Protesteren

Volgens Laslo wil de huurbaas de leidingen niet vervangen. Morgen gaat hij samen met zijn vader en andere Amsterdammers protesteren. Ze hopen dat ze snel weer gewoon water uit de kraan kunnen drinken.