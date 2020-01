Vakantie met vliegtuig populairder dan met de auto

Nederlanders gaan voor het eerst vaker met het vliegtuig naar het buitenland op vakantie dan met de auto. In 2019 waren er 10,1 miljoen vliegvakanties, en 10 miljoen vakanties met de auto.

In totaal ging vorig jaar 84% van de Nederlanders op vakantie. Ondanks dat het dus slechter is voor het milieu, is het vliegtuig populairder dan de auto. Vind jij het leuk om met het vliegtuig op vakantie te gaan?