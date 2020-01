Steeds meer mensen online opgelicht

De politie krijgt steeds meer te maken met online oplichting. Dit jaar waren er vooral meer zaken over nep-betalingen en computerinbraken. Volgens de baas van de politie zijn het steeds vaker jongeren die zulke dingen doen.

De baas van de politie wil daarom dat er op school meer lessen over criminaliteit worden gegeven. Maar hij zegt ook dat mensen die iets bestellen via internet zelf goed moeten opletten of alles wel klopt.

Minder inbraken

Daarnaast zegt de politie dat er in winkels en op straat juist minder gestolen wordt. Ook wordt er minder ingebroken.