Uitgezocht: Wat gebeurt er als jij criminele dingen doet?

Na een melding van een straatroof in Amsterdam-Zuid werd een groep jongens opgepakt door de politie. Tijdens de arrestatie bleek dat de kinderen gevaarlijke wapens bij zich hadden. In dit geval ging het om kapmessen.

Uitgezocht: wat gebeurt er als je wordt opgepakt?

De jongeren die in Amsterdam zijn opgepakt kunnen straf krijgen van de rechter. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je wordt opgepakt? En welke straf kun je dan krijgen?

Het ligt eraan hoe oud je bent. Als je 12 jaar of ouder bent, dan wordt je gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Ben je jonger dan ligt dat anders. In de nieuwe #Uitgezocht leggen we dit aan je uit.