'Luchtvaart mag alleen groeien als ze minder stikstof uitstoten'

Stikstof zit in uitlaatgassen van bijvoorbeeld auto's, fabrieken, en dus ook vliegtuigen. Ook zit het in mest van dieren. Door te veel stikstof kunnen dieren en planten minder goed groeien of zelfs verdwijnen.

Er zijn al een paar maatregelen bedacht om minder stikstof in Nederland te krijgen. De snelheid op de snelweg gaat omlaag, het voer van koeien wordt aangepakt en er komt extra geld voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf.

Wil je meer weten over stikstof? In deze video hebben we er drie vragen en antwoorden over.