Gaat de Elfstedentocht ooit weer geschaatst worden?

De Elfstedentocht is een 200 kilometer lange schaatstocht langs elf Friese steden, vandaar de naam: Elfstedentocht. De laatste was in 1997. Zo'n 23 jaar terug dus.

Om toch de verhalen en tradities in leven te houden, is er nu een Dag van de Elfstedentocht. De eerste editie is in Sneek. Daar hebben ze een speciale IJszaal ingericht met foto's van oude winnaars, een boel medailles en films over de tocht.

Verder vertellen oud-deelnemers over hun herinneringen. Wij spraken met Klasina Seinstra. Zij kwam in 1997 als eerste vrouw over de finish.