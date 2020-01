Jullie vragen over het vuurwerkverbod

Op Instagram kregen we gisteren ontzettend veel reacties op het bericht over een vuurwerkverbod. Sommige kinderen waren boos, anderen kinderen juist blij. Hier zie je de post:

De regeringspartijen CDA en VVD zijn toch voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. 💥 Al sinds oud en nieuw gaat het erover. Vandaag is er weer over gepraat en de kans is groot dat je komende jaarwisseling geen knalvuurwerk meer mag afsteken. 🎆 Ook rotjes en Thunderkings vallen hieronder. De baas van de politie wilde al langer dat er een verbod zou komen. 🎇 De regering gaat bekijken hoe zo’n verbod het beste geregeld kan worden. #nieuws #jeugdjournaal #vuurwerkverbod #vuurwerk #knalvuurwerk #vuurpijlen

Bij de vuurwerkpost hebben we de reacties uitgezet. Er kwamen bijna 600 reacties in een uur en in veel reacties zaten scheldwoorden. Normaal halen we die reacties weg, maar nu konden we het niet bijhouden.