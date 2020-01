Zeldzame albinozeehond terug naar zee

Op het eiland Texel is een zeldzame albinozeehond vrijgelaten in zee. De zeehond werd eind oktober gevonden. Het dier was pas een paar maanden oud en erg verzwakt.

Zender

De afgelopen tijd werd het dier verzorgd in een zeehondenopvang. Nu het dier weer helemaal gezond is, hebben de verzorgers de zeehond vrijgelaten. Het dier heeft een zender om. Zo kunnen de verzorgers hem blijven volgen.