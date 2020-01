Scholieren in Venlo kunnen schaatsen in hun school

In de hal van het Blariacum-college in Venlo ligt een schaatsbaan. Het is geregeld door de school en een organisatie die inwoners van Venlo meer wil laten sporten.

Veel middelbare scholieren gaan even schaatsen in de pauze. In de ochtend mogen ook kinderen van basisscholen in de buurt de baan gebruiken. De schaatsbaan gaat na twee dagen weer weg.