Groot onderzoek gestart naar flatbrand in Arnhem

Er is een groot onderzoek gestart naar de brand in een Arnhemse flat tijdens afgelopen Oud en Nieuw. Na die brand werden twee jongens van 12 en 13 jaar opgepakt. Zij zouden vuurwerk op een bank in de hal gegooid hebben.

Door de brand viel de elektriciteit uit en kwam een gezin vast te zitten in een lift in de flat. Door alle rook kwamen een jongetje van 4 en zijn vader om het leven. De moeder en dochter van 8 raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Het onderzoek wordt gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat is een organisatie die vaker grote rampen of ongelukken onderzoekt. Ze hopen door het onderzoek te weten te komen of de flat wel veilig was.