Kinderen herdenken Holocaust met lichtgevende stenen

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In die oorlog zijn zo'n 104.000 Nederlandse mensen vermoord tijdens de Holocaust. Vooral Joden, Roma en Sinti waren het slachtoffer.

Om hen te herdenken is er een monument gemaakt van lichtgevende stenen. In totaal zijn er 104.000 stenen, voor elk slachtoffer dus één.

Stenen in de klas

Op OBS Dakpark in Rotterdam hebben ze vandaag een speciale les over de Holocaust. Ook hebben de leerlingen een paar van de lichtgevende stenen in de klas.