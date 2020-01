Drie uur lang Sesamstraat speciaal voor meneer Aart

Om acteur Aart Staartjes te herdenken is op het themakanaal van NPO Zapp vandaag extra veel Sesamstraat te zien. Van vijf tot acht uur vanavond worden afleveringen met Meneer Aart erin uitgezonden.

Afgelopen week overleed de acteur na een ernstig verkeersongeluk. Hij is vooral bekend als meneer Aart in Sesamstraat. Ook speelde hij in het Klokhuis.

Na elke aflevering van Sesamstraat en Klokhuis deze week een boodschap in beeld te zien: