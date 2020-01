Man opgepakt voor 12 miljard gestolen wachtwoorden

In Arnhem is een man van 22 opgepakt. De politie verdenkt hem van het verkopen van zo'n 12 miljard gestolen inlognamen en wachtwoorden. De man bood de inloggegevens aan via een website.

In het huis van de verdachte vond de politie professionele apparatuur om veel wachtwoorden op te slaan en te verkopen. Volgens de politie had hij een belangrijke rol in de cybercriminaliteit. Hij deed dus veel verboden dingen online.

Politie-actie

De aanhouding is onderdeel van een grote politie-actie om verkopers van gestolen wachtwoorden te stoppen. In Noord-Ierland is ook een 22-jarige man opgepakt die dit deed.

Aan de actie doen de Nederlandse, de Amerikaanse, de Britse en de Duitse politie mee. Ze zeggen dat het onderzoek door blijft gaan.

Het is niet bekend van wie alle gestolen wachtwoorden zijn. Ook is niet bekend voor welke apparaten, sites of apps die wachtwoorden worden gebruikt.

Geblokkeerd

De site is door de Amerikaanse politiedienst FBI inmiddels geblokkeerd. Zo ziet de pagina er nu uit: