Jongens bekogelen trein met stenen, moeder en kind gewond

Twee jongens worden ervan verdacht gisteren stenen naar een rijdende trein te hebben gegooid. Dat gebeurde bij Heerhugowaard in de provincie Noord-Holland. De politie heeft de jongens aangehouden.

Raam kapot

Door de klap van de stenen ging een raam van de trein kapot. Een vrouw en haar kind, die in de trein zaten, kwamen onder het glas te zitten. Het is nog niet bekend hoe het met hen gaat. De politie heeft ze nog niet gesproken, maar wil dat wel graag doen.

De jongens liepen ook over het spoor. Dat is verboden, omdat het gevaarlijk is. De politie zoekt nog naar mensen die het gooien met stenen hebben gezien. Het is nog niet bekend welke straf de jongens krijgen.