Motoragent rijdt trap op, maar komt nét niet boven

Een ongemakkelijk moment voor een politie-agent in Amsterdam. Met zijn motor probeert hij een trap op te rijden bij een metrostation. Hij komt heel ver, maar net voordat hij boven is gaat het mis. Het wiel glijdt weg, de motor valt om en de mensen die het zien beginnen te juichen.

Niet gek

Een woordvoerder van de politie zegt dat het niet gek is als agenten een trap op willen rijden. Soms is het nodig om bijvoorbeeld snel een boef te pakken. Of dat hier ook zo was, is niet bekend.

Ook is niet bekend wanneer de video is gemaakt. Sinds gisteren worden de beelden veel gedeeld op sociale media.

Uitgezocht

