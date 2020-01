Aantal lege winkels neemt toe

In het afgelopen jaar is de leegstand van winkelpanden toegenomen. Ruim 7 procent van alle winkelgebouwen in Nederland staat leeg.

In Nederland zijn zo'n 90.000 winkels. Meer dan 2700 winkels gingen in 2019 dicht. Het is het hoogste aantal sinds 2004. De grootste stijging van de leegstand is in de grote steden van het land.

Stelling

Vind jij het zonde als echte winkels verdwijnen of shop je toch al liever online? Laat het weten in de reacties bij onze stelling: