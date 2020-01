Pieter Gabriel (15) is openingsact bij het Songfestival

Een nieuw nummer van Pieter Gabriel zal worden gespeeld als alle landen zich voor hun optredens al even laten zien. Dat doen alle zangers en zangeressen met de vlaggen van hun land erbij.

De openingsact voor de finale van het Eurovisie Songfestival is bekend: dj Pieter Gabriel van 15. Hij doet niet mee aan de wedstrijd, maar mag de finale van het liedjesfeest feestelijk openen.

Het Eurovisie Songfestival is halverwege mei in Rotterdam. Voor Nederland doet Jeangu Macrooy mee.

De echte naam van de dj is Pepijn Maat. Op zijn zesde begon hij met het maken van elektronische muziek. Hij heeft de afgelopen jaren op verschillende grote festivals gespeeld en zelfs in Mexico gedraaid. De organisatie van het Songfestival heeft veel vertrouwen in hem.