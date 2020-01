Kaj van der Ree zegt sorry voor vragen om naaktfoto's

Kaj van der Ree is 28 en werkt voor de omroep BNN-VARA. Hij is presentator van het tv-programma Proefkonijnen en het radio-programma Skaj is the Limit.

Ook zit Kaj van der Ree bij het YouTube-kanaal Concentrate en heeft hij een eigen YouTube-kanaal met meer dan 250.000 volgers.

Een radio-programma en een tv-show met hem zijn stopgezet. Ook heeft hij al zijn video's op YouTube offline gehaald.