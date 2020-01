Wow! Stadsbus vliegt spontaan in brand

Flink schrikken voor een buschauffeur en zijn 10 passagiers in Tilburg. De bus waar ze in zaten vloog spontaan in brand. Gelukkig raakte niemand gewond.

De bus stond te wachten voor het stoplicht toen er rook uit de motor kwam. Niet veel later vloog de bus in brand. In de video hieronder zie je hoe dat eruit zag.

Gelukkig kon de brandweer de brand snel blussen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.