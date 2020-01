Zangeres Floor Jansen wint de Popprijs 2019

Ze geeft hele grote shows, is wereldberoemd, maar grote kans dat jij haar niet kent: Floor Jansen. Ze won gisterenavond de Popprijs 2019. De prijs gaat naar de band of artiest die het afgelopen jaar het belangrijkste is geweest voor de Nederlandse popmuziek.

Floor is al jaren de zangeres van de metalband Nightwish en met haar band is ze razend populair in het buitenland. In Nederland werd ze bekend doordat ze mee deed aan het tv-programma Beste Zangers.

Beste zangers van Nederland

Volgens de jury is Floor Jansen een van de beste zangeressen van Nederland, omdat ze naast metal ook goed andere muziekstijlen kan zingen. In het filmpje hieronder zie je hoe de uitreiking van de Popprijs ging.