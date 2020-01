Ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen is mislukt

Bij de gevangenis in Zutphen is een ontsnappingspoging gedaan. Een crimineel heeft geprobeerd om te ontsnappen, maar dit is niet gelukt. Volgens de politie is er niemand weg uit de gevangenis.

De crimineel kreeg hulp van mensen buiten de gevangenis. Die probeerden om in te breken in het gebouw om zo de crimineel te helpen ontsnappen.

Brand

Bij de ingang van de gevangenis werd een busje in brand gezet, waarschijnlijk om de gevangenisbewaarders af te leiden. De brandweer wist dat snel te blussen en de politie hield de buurt rond de gevangenis in de gaten.

De politie heeft 4 personen aangehouden.