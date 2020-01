Kleurenfilm uit de Tweede Wereldoorlog gevonden

Er is een bijzonder filmpje gevonden van de stad Amersfoort. Het is een kleurenfilm gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is zo speciaal, omdat de meeste films uit die tijd nog zwart-wit waren.

Duitse soldaten

Op de beelden zijn Duitse soldaten te zien. De organisatie die de beelden onderzocht, denkt dat het filmpje ook is gemaakt door een Duitse soldaat.

Andere mensen mochten tijdens de oorlog namelijk niet zomaar filmen of fotograferen.

Tentoonstelling

De beelden zijn te zien op een tentoonstelling over de oorlog in Amersfoort.