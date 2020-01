Steeds meer opa's en oma's op social media

Zitten jouw opa en oma al op Facebook of Instagram? Die kans is best groot, want social media worden steeds populairder bij ouderen.

Vorig jaar maakte ruim driekwart van de ouderen tussen de 65 en 75 jaar gebruik van social media als WhatsApp, Facebook en Instagram. Vijf jaar geleden was dat nog minder dan de helft.

Wat vind jij?

Vind jij het leuk als je opa en oma social media gebruiken of is het juist irritant als ze iets onder jouw posts schrijven? Reageer op de stelling: