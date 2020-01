Panda's in Rhenen hebben gepaard

Groot nieuws uit dierenpark Ouwehands in Rhenen: de twee panda's die daar wonen hebben voor het eerst gepaard. Dat zou kunnen betekenen dat het panda-vrouwtje binnenkort zwanger is.

De panda-verzorgers zijn daar superblij mee, want ze zaten er al lang op te wachten. Panda's Wu Wen en Xing Ya wonen sinds 2017 in Nederland. Sindsdien probeerden de verzorgers ervoor te zorgen dat de panda's het met elkaar zouden doen.

Moeilijk

Maar dat is niet makkelijk. Een vrouwtje is maar één keer per jaar twee tot zeven dagen vruchtbaar. Verzorgers moesten dus regelen dat de panda's elkaar leuk vinden op het moment dat het vrouwtje vruchtbaar is.

Het paren is nu gelukt, maar de verzorgers weten nog niet of het vrouwtje zwanger is. Dat houden ze de komende dagen in de gaten.

Vier jaar

Als er een panda-jong komt, mag het dier vier jaar in Nederland wonen. Daarna moet hij of zij terug naar China. Dat hebben China en Nederland van te voren afgesproken.

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor.