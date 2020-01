Per ongeluk naaktfoto's gedeeld? Praat erover!

Wat moet je doen als je naaktfoto's van jezelf of van iemand anders op internet hebt gezet en je daar spijt van hebt? Volgens deskundigen is het heel belangrijk om er met iemand over te praten. Dat zeggen ze nadat dit weekend programmamaker en YouTuber Kaj van der Ree in het nieuws kwam. Hij heeft toegegeven dat hij online seksuele contacten heeft gehad met minderjarige meisjes.

Wat is er gebeurd? Kaj van der Ree zou zo'n 4 jaar geleden naaktfoto's van zichzelf hebben gestuurd naar meisjes. Ook zou hij die meisjes op een dwingende manier hebben gevraagd om naaktfoto's terug te sturen. Het vragen van naaktfoto's aan kinderen is verboden.

Volgens Arda Gerkens, die werkt bij hulporganisatie Help Wanted, is het niet gek dat de meisjes toch naaktfoto's stuurden. Ze keken tegen Kaj op. Ook vonden ze het moeilijk om 'nee' te zeggen tegen een beroemd iemand die hen onder druk zette. Bij Help Wanted zien ze dat dit soort situaties steeds vaker voorkomen. Niet alleen met beroemdheden, maar ook met gewone kinderen en jongeren. Arda raadt aan om er altijd met iemand over te praten. Ook als je je schaamt. Er is altijd een oplossing.

Je bent niet de enige die dit overkomen is, het gebeurt echt veel vaker en er is gewoon hulp voor je. Arda Gerkens, deskundige van Help Wanted