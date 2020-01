Tygo's gezin had weinig geld door grote fouten van de regering

Het gezin van Tygo had jarenlang heel weinig geld. Door een fout moesten zijn ouders 18.000 euro terugbetalen. Daardoor bleef er weinig over voor andere dingen.

De fout ging over de kinderopvangtoeslag. Dat is een bedrag dat ouders krijgen om de kinderopvang te betalen. Hoeveel je krijgt, hangt af van hoeveel kinderen je hebt en hoeveel je verdient.

Toen de problemen begonnen, was Tygo nog klein. Zijn ouders hebben hem daarom niet precies verteld wat er aan de hand was. Toch had Tygo door dat er weinig geld was.