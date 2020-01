Kinderen geschrokken na mislukte ontsnapping uit de gevangenis

Het was dit weekend groot in het nieuws: een crimineel heeft geprobeerd om te ontsnappen uit de gevangenis in Zutphen. Dat is niet gelukt. Toch was het erg spannend. Op scholen in Zutphen werd er vandaag over gepraat.

Veel kinderen wonen in de buurt van de gevangenis en merkten dat er iets aan de hand was.