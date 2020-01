Lil' Kleine wint Dom Bontje-verkiezing

Lil' Kleine heeft de prijs voor Dom Bontje gewonnen. Of de rapper er blij mee is, is nog maar de vraag. Hij wilde hem niet op komen halen. De prijs is bedoeld voor een bekende Nederlander die de vacht van dieren draagt.

Lil' Kleine krijgt de prijs vanwege een foto op zijn Insta-account. Ook stond er die dag in zijn story een foto waarop hij de muts op had tijdens het shoppen.