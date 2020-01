Oefening met nep-bommen boven Vlieland

Op Vlieland lijkt het deze week even oorlog. Vliegers van de luchtmacht oefenen daar met neppe bommen.

Het is de bedoeling dat een deel van de bommen valt op Vliehors. Dat is een afgesloten stuk natuurgebied op Vlieland. Niemand kan daar zomaar in de buurt komen. Op het terrein staan containers en oude tanks.

Richten op doel

De oefening is belangrijk, omdat vliegers op die manier in een straaljager kunnen oefenen met het richten op een doel.