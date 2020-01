Grote rechtszaak over kinderen in afgesloten boerderij

Het was afgelopen oktober wereldnieuws: een vader die zijn zes kinderen jarenlang zou hebben vastgehouden in een boerderij in de Drentse plaats Ruinerwold. Vandaag begon de rechtszaak tegen de vader.

De kinderen zijn inmiddels allemaal volwassen. Vorig jaar werden ze ontdekt toen de oudste alarm sloeg. De vader werd opgepakt en de politie begon een groot onderzoek: wie waren deze mensen en wat was er gebeurd in de boerderij?