Vrouw knipt stropdas van de koning kapot

Bij het openen van een gebouw wordt wel eens een lintje doorgeknipt. Bij de opening van de opvang knipte Jozé jaren geleden alleen geen lintje, maar een stropdas door. Omdat dit haar laatste werkdag is, wilde ze dat graag nog een keer doen. Maar nu bij de koning!

Een bezoek aan de daklozenopvang in Weert liep voor koning Willem-Alexander iets anders dan verwacht. Jozé, de oprichter van de opvang, knipte zijn stropdas door.

De koning twijfelde wel even. De stropdas was namelijk best wel duur. Uiteindelijk gaf hij haar toch toestemming om de das door te knippen. Hij zei: 'voor u doe ik dat'.

Bij de opvang waren ze hier al voorbereid. Ze hadden vier verschillende stropdassen klaargelegd zodat de koning niet zonder das naar huis hoefde.