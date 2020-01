Op veel scholen speciale voorleesdagen

Overal waar kinderen zijn, wordt de komende dagen veel voorgelezen. De Nationale Voorleesdagen zijn begonnen!

Op veel plekken komen bekende Nederlanders langs om voor te lezen. Soms zijn er ook speciale voorlees-ontbijtjes.

Taal

Voorlezen is goed voor kinderen. Het helpt je bijvoorbeeld om beter te worden in taal. Ook gaan kinderen later meer zelf lezen, als ze veel zijn voorgelezen toen ze klein waren.

Vind jij het leuk om voorgelezen te worden? Reageer op onze stelling!