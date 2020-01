Het thema van de Koningsspelen 2020: Hand in Hand

De Koningsspelen staan dit jaar in het teken van samen sporten en samen ontbijten. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is bekendgemaakt op basisschool De Sterrenwacht en basisschool de Brandaris in Hellevoetsluis.

De sportdag is dit jaar op vrijdag 17 april. Kinderen voor Kinderen maakt ook weer een Koningsspelenlied. De titel van het lied is ook 'Hand in Hand'. De videoclip komt in maart online.

Inschrijven

Scholen hebben tot en met 29 februari de tijd om zich in te schrijven voor de Koningsspelen. In 2019 deden meer dan 1,2 miljoen kinderen en 6.000 basisscholen mee.