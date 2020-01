'Er zijn echt weinig boeken over moslimkinderen'

Populaire boeken van het moment zijn Lampje, Dagboek van een Muts en Pudding Probleem. En bij deze, en veel andere boeken, valt iets op: de hoofdpersoon is meestal een witte jongen of een wit meisje. Kinderen van de Nautilus School in Amsterdam zien dat liever anders.

Abderrahmane ziet bijvoorbeeld weinig boeken over moslimkinderen en Shelonith wil zich graag herkennen in een hoofdrol.