Zoektocht naar studente die al 26 haar vermist is

In Limburg is een zoekactie gestart naar Tanja Groen. De studente verdween meer dan 26 jaar geleden en is sindsdien spoorloos verdwenen. Niemand weet wat haar is overkomen, maar veel mensen gaan ervan uit dat ze niet meer leeft.

Nu dacht de politie eindelijk te weten waar haar lichaam is. De hele dag was een speciaal team van de politie daarom op een begraafplaats in Maastricht. Ze zochten naar sporen van het overleden meisje.