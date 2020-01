Ouders in actie tegen problemen in de Jeugdzorg

Een speciale instelling in Hoenderloo voor kinderen die niet thuis kunnen wonen moet sluiten. Dat komt omdat er te weinig geld is.

Ouders van kinderen die in de instelling wonen maken zich grote zorgen over wat er met de kinderen gaat gebeuren en gingen daarom langs de minister. Ze hebben handtekeningen ingezameld tegen de sluiting.

Vorige maand zag je Robin in het Jeugdjournaal. Hij heeft autisme en woont in de instelling in Hoenderloo. Hij woont daar samen met ongeveer 200 andere kinderen. Voor hen is de sluiting erg vervelend.