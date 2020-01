Veel seksueel misbruik bij Jehovah's Getuigen

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen zijn misbruikt bij de Jehovah's getuigen. De onderzoekers kregen meer dan 300 meldingen van mensen die vroeger met misbruik te maken hebben gehad. En die kinderen kregen niet de hulp die ze nodig hadden.

Wat zijn Jehovah's Getuigen? Jehovah's Getuigen is een erg gesloten christelijke gemeenschap die gelooft in de bijbel. Er zijn in Nederland ongeveer 30.000 mensen lid.



De leden van de gemeenschap geloven dat het einde van de wereld er snel aan komt. Alleen mensen die in hun god geloven zullen dan overleven. Daarom gaan ze vaak langs deuren om mensen te overtuigen

Een van de mensen over wie het onderzoek naar seksueel misbruik gaat is Frank. Hij was een Jehovah's Getuigen en werd vanaf zijn 8ste tot zijn 12de misbruikt door een oudere jongen. Pas op zijn 16de durfde Frank het aan zijn moeder en de kerk te vertellen, maar hij werd niet serieus genomen door de kerk. Toen hij het later aan een krant vertelde, bleek dat heel veel mensen ook zoiets hebben meegemaakt. In de volgende video vertelt hij er meer over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

De gemeenschap zelf zegt dat het onderzoeksrapport onzin is. Ze herkennen zich niet in de resultaten en stapten naar de rechter. Ze hoopten zo het rapport tegen te houden, maar dat is niet gelukt. De rechter zegt dat er voldoende bewijzen zijn dat het onderzoek naar seksueel misbruik goed is gedaan.