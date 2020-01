Speciale techniekhavo's zijn erg populair

Als je naar het vmbo gaat, zijn er best veel scholen waar je iets met techniek kunt leren. Maar als je naar de havo gaat, zijn er maar 2 scholen in Nederland waar dat kan. En dat moet veranderen, vinden deskundigen.

Vol

Die twee speciale techniekhavo's in Nederland zijn erg populair. Ieder jaar zitten de scholen helemaal vol. Deskundigen hopen daarom dat er meer techniekhavo's komen.

Dat is ook handig voor de toekomst. Veel bedrijven zoeken mensen die technisch onderwijs hebben gehad.

10 uur

Eén van de 2 scholen waar je nu al aan de slag kunt met techniek is de Techniekhavo in Gorinchem. Hier krijgen leerlingen naast de gewone lessen, 10 uur techniek-les per week.

Wat vind jij: moeten alle scholen technieklessen geven?