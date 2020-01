Extra check voor lood in kraanwater

In Rotterdam en Utrecht wordt de komende tijd gecheckt of er niet te veel lood in het kraanwater zit.

Basisscholen, kinderdagverblijven en andere gebouwen waar veel mensen komen worden als eerst gecontroleerd.

Ongezond

Vroeger werd lood veel gebruikt om waterleidingen van te maken. Dat mag al een tijd niet meer, want lood is slecht voor de gezondheid. Vooral voor hele jonge kinderen en voor baby's.

In bijvoorbeeld oude scholen zitten soms nog wel van loden leidingen. En daarom willen de twee gemeentes het water controleren. Het meeste kraanwater in Nederland is trouwens hartstikke veilig.