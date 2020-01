Dit is het kleinste muntje ter wereld

In Zwitserland is een nieuw muntstuk gepresenteerd. Je hebt een vergrootglas nodig om het muntje te bekijken, want het is superklein.

Het muntje is 2,96 millimeter in doorsnee en weegt minder dan 0,1 gram. Op deze foto zie je goed hoe klein het muntje is. Net zo klein als het uiteinde van een lucifer!