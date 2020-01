Militairen doen mee aan gametoernooi Counter-Strike

Voor het eerst heeft een team van het leger meegedaan aan een competitie van e-sports. Militairen van de Koninklijke Marine deden in Den Haag mee aan een toernooi van het schietspel Counter-Strike.

Volgens defensie kunnen gamers goed beslissingen nemen onder hoge druk. Ook kunnen ze snelle acties maken. Daarom zijn gamers geschikt om later bij het leger te gaan.

Het schietspel Counter-Strike: Global Offensive is een van de grootste spellen in de wereld van e-sports. Wereldwijd kijken tientallen miljoenen mensen naar de toernooien. Vorig jaar was er bij grote toernooien bijna 12 miljoen euro aan prijzengeld.