Lam op schilderij opgeknapt: 'Enge ogen en gekke snuit'

Niet iedereen is blij met de opknapbeurt van het schilderij De aanbidding van het Lam Gods. Het lam op het kunstwerk is flink veranderd en heeft volgens sommige mensen nu strenge ogen en een vreemde snuit.

Al jaren wordt aan het kunstwerk gewerkt. Omdat het metersgroot is wordt het stukje bij beetje opgeknapt. Deze keer was het lam aan de beurt. Kunstexperts hebben 3 jaar gedaan over het herstellen van dat deel.