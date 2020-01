Drie mensen omgekomen bij woningbrand

In Duiven in de provincie Gelderland zijn drie mensen door een woningbrand om het leven gekomen. Volgens de burgemeester zijn het een man en twee vrouwen.

Iemand die vanmorgen langs het huis liep, zag dat er brand was. Buren probeerden snel contact te krijgen met de mensen in het huis, maar dat lukte niet.

Blussen

Vier brandweerwagens kwamen om de brand te blussen. De mensen in het huis konden niet op tijd worden gered. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek.